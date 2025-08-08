Reprodução Facebook Arlindo Cruz em foto no Facebook

Arlindo Cruz, de 66 anos, morreu nesta sexta-feira (08). A informação foi confirmada pela mulher do artista, Babi Cruz em uma publicação nas redes socias.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória e, especialmente, neste momento de despedida. Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte. Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo."

Conhecido pelas composições que exaltavam a cultura afro-brasileira, o cantor, compositor e instrumentista ganhou destaque no samba e colecionou canções que se tornaram hits no mundo da música.

Recentemente, enfrentou um quadro de pneumonia e foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Além disso, tratava as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), sofrido em 2017. O famoso também era traqueostomizado.

Cruz tinha ainda gastrostomia (GTT). É uma intervenção cirúrgica que faz uma comunicação direta entre o exterior e o estômago, por meio da pele situada na região abdominal. É indicado para pacientes que não conseguem se alimentar normalmente. Ou seja, ele usava sonda.

Infância musical e carreira

Nascido em 14 de setembro de 1958, em Madureira, berço da Portela e da Serrinha, Arlindo Domingos da Cruz Filho cresceu ao som do samba e de outros ritmos que compõe a MPB (música popular brasileira). A influência do pai fez com que ele se aventurasse nesta vertente artística.

Cavaquinho foi o instrumento que o alçou ao estrelato. Foi na infância, aos sete anos, que ele começou a dedilhar notas no aparato de cordas. Já em 1980, se destacou com o "Fundo de Quintal", no qual trabalhou com Almir Guineto, Jorge Aragão e Sombrinha.

Além da atuação frente aos palcos, Arlindo se consolidou pelas composições poéticas e dramáticas. “O Show Tem Que Continuar”, “Meu Lugar”, “Ainda É Tempo Pra Ser Feliz” e “O Mapa da Mina” são algumas das canções que contaram com a participação do musicista.

Temas plurais, como amor, fé e questões sociais, eram alguns dos eixos discutidos nos versos escritos por ele. Embora tenha atingido vários espaços, as contribuições do musicista foram priorizadas em espaços que exaltam a cultura afro-brasileira, a exemplo de terreiros de candomblé e escolas de samba.

Carreira solo

Após se consagrar na indústria fonográfica com a passagem que teve no "Fundo de Quintal", chegou a vez de Arlindo alçar voos solos. Entre os anos 1990 e 2017, lançou produções de sucesso, tanto de crítica, quanto de público, como: "Sambista Perfeito" (2007), "Batuques do Meu Lugar" (2012) e "MTV ao Vivo Arlindo Cruz" (2009).

O Carnaval também não passou despercebido pelo cantor. Isso porque já escreveu alguns sambas-enredo e, inclusive, venceu algumas disputas, como ocorreu nas agremiações Império Serrano e Grande Rio. Em 2023, ganhou um enredo próprio feito pela primeira escola de samba em homenagem a ele.

Família

Casado com Babi Cruz, ele teve Arlindinho e Flora Cruz. Ao longo do matrimônio, o sambista teve um caso extraconjugal, do qual teve Kauan Felipe. A então esposa perdoou a traição e continuou com o marido. Em 2023, Babi assumiu relacionamento com André Caetano, mas continuou ajudando nos cuidados de Arlindo.







