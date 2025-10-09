Instagram Schynaider Moura quebra silêncio sobre morte da filha

A modelo Schynaider Moura, de 37 anos, emocionou os seguidores ao desabafar sobre o luto pela morte da filha Anne Marie, de 16 anos, vítima de uma parada cardíaca no mês passado. A jovem havia passado por um transplante cardíaco há três anos por causa de uma cardiomiopatia dilatada, condição que causa o aumento do coração, especialmente do ventrículo esquerdo.

Em texto publicado no Instagram, Schynaider refletiu sobre a dor e a força para seguir em frente.

“ Tenho pensado entre fazer um post, ficar em silêncio ou simplesmente deixar o tempo falar… Muitas coisas atravessam meus pensamentos, atravessam o meu corpo… é uma experiência visceral. Não sou a única, tantas pessoas passaram, ou estão passando, por um luto de alguém especial. Sinto que muitas estão sofrendo junto comigo, porque, de alguma forma, a Anne tocou profundamente muitos corações ”, escreveu.

A modelo afirmou que sente o apoio e o carinho de quem a acompanha.

“ Continuo recebendo mensagens lindas de amigas, de mães, de pessoas que nem conheço, com palavras de conforto, corações, textos e orações… e tudo isso é maravilhoso! Quero dizer que sinto essa energia que vocês estão emanando ”, completou.

Em outro trecho, Schynaider destacou a fé como fonte de consolo.

“ É impressionante como, quando as pessoas se unem, cria-se uma força tão intensa que se torna transformadora para todos. Sinto uma presença de Deus tão forte de um modo que não consigo explicar. É como se eu estivesse sendo sustentada por anjos (Anne). Estou vivendo uma evolução espiritual intensa, com altos e baixos, mas essa presença… essa força… ainda estou aprendendo a compreender ”, escreveu.

A modelo também agradeceu o apoio que tem recebido desde a morte da filha.

“ Quero agradecer, de todo o coração, por todas as mensagens, por toda a força e amor. Às minhas amigas, familiares, mães da escola, afinal tudo e todos que estão me abraçando e as minhas pequenas com tanto carinho: obrigada. Nós estamos bem. E vamos ficar ainda melhor! A Anne veio para transformar nossas vidas, e continua transformando. Mesmo após a sua partida, ela segue brilhando como uma força serena e calma. Tenho uma imensa gratidão no meu coração. Obrigada, de verdade ”, declarou.

Além de Anne Marie, Schynaider também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie. Em junho, a modelo havia celebrado os três anos do transplante da filha com uma publicação nas redes sociais, na qual relembrou o processo e reforçou a importância da doação de órgãos.

“ Hoje completamos 3 anos do transplante cardíaco da Anne. E sendo sincera, estou aqui debatendo comigo mesma se deveria ou não compartilhar esse vídeo com vocês, que gravamos dois anos atrás, e depois de relembrar tudo, estou aqui emocionada”, escreveu na época .

“Lembro que, na época, eu sentia vontade de expor sim — não por exposição em si, mas para aumentar a consciência sobre a importância da doação de órgãos. Porque essa atitude salva vidas ”.