Instagram Schynaider Moura

Anne-Marie, filha da modelo Schynaider Moura e do empresário Mário Bernardo Garnero, morreu neste domingo (21) aos 16 anos, vítima de uma parada cardíaca. A jovem tinha cardiomiopatia dilatada e havia passado por um transplante de coração em 2022.

A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. O tio da adolescente, Álvaro Garnero, prestou homenagem emocionada. “ Annie. Agora é estrela que guia e protege a nossa família ”, escreveu o empresário.

Uma batalha marcada pelo transplante

Anne-Marie descobriu a doença no início da pandemia de Covid-19. A condição aumenta o tamanho do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, e compromete o bombeamento do sangue. Os sintomas se intensificaram rapidamente, com fadiga extrema e dificuldade para respirar.

Diante da gravidade do quadro, a adolescente foi internada e incluída na lista de espera para transplante. O procedimento foi realizado em 22 de junho de 2022, quando Anne tinha apenas 13 anos.

Três meses antes da morte, em junho de 2025, Schynaider havia celebrado os três anos do transplante da filha. Em postagem no Instagram, a modelo destacou a importância da doação de órgãos.

“ Hoje completamos 3 anos do transplante cardíaco da Anne. Lembro que, na época, eu sentia vontade de expor sim — não por exposição em si, mas para aumentar a consciência sobre a importância da doação de órgãos. Porque essa atitude salva vidas ”, escreveu.

Na mesma publicação, Schynaider também se declarou à filha.

“ Anne, não tenho palavras para expressar o quanto sou a mãe mais feliz do mundo por ter vivido, com você, as experiências mais profundas e intensas da minha vida. Obrigada por tanto. Você é o meu mundo .”