Instagram Schynaider Moura quebra silêncio sobre morte da filha

A modelo Schynaider Moura lamentou nesta segunda-feira (22) a morte da filha Anne Marie, de 16 anos. A jovem sofreu uma parada cardíaca no sábado (20) e não resistiu. Anne havia passado por um transplante cardíaco há cerca de três anos, após ser diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, doença que aumenta o tamanho do coração, especialmente do ventrículo esquerdo.

Em uma publicação nas redes sociais, Schynaider fez um desabafo emocionado sobre a perda. A modelo destacou a força da filha durante os tratamentos e relembrou momentos da convivência.

" Anne não existe palavras para explicar as últimas horas que eu estou vivendo…É uma mistura de sentimentos e choque, porque eu penso, mesmo sabendo que você se foi, eu fico esperando você entrar pela porta toda alegre, sorrindo e falando, ‘cheguei mamãe’ ".

A modelo contou que nunca imaginou viver a dor de perder a filha e lembrou das batalhas enfrentadas desde o diagnóstico.

" Vai ser muito dolorido, ainda mais do que já está doendo. Eu nunca acreditei que isso pudesse acontecer… nós vencemos muitas batalhas, e em todas, você se mostrou a menina mais forte, mais generosa, mais maravilhosa e você foi luz, desde o primeiro dia que eu te senti dentro da minha barriga ", escreveu.

Desabafo sobre maternidade e fé

Schynaider, que também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie, explicou como a maternidade mudou sua vida.

" Eu já sabia que você estava transformando a minha vida, eu tinha apenas 19 anos e viver essa aventura, que foi desde o primeiro segundo, você dentro da minha barriga foi muito especial. Você transformou a minha vida, você me fez a mulher que eu sou ", declarou.

A modelo disse que o diagnóstico do problema cardíaco da filha a levou a fortalecer a fé.

" Desde o dia da primeira vez que a gente descobriu que você tinha um problema cardíaco, que foi um choque também, foi uma outra transformação que eu comecei a ter, a transformação de ter muita fé, de me apegar com Deus, de ser mais generosa, de olhar para as pessoas sem julgamento ".

Em outro trecho, ela descreveu a dor da perda.

" Hoje eu sou a pessoa mais forte do mundo, eu me sinto uma fortaleza e eu sei que depois desse acontecimento nada na minha vida mais vai me abalar, não existe uma dor maior do que a perda de uma parte do seu corpo, um ser do nosso próprio ventre ".

Schynaider finalizou a homenagem agradecendo os anos ao lado da filha.

" Eu te agradeço, minha filha, por tudo! Por ter tido o privilégio da sua luz nesses 16 anos. Eu entendo que você não vai voltar, vai ficar apenas no meu desejo de te ver mais uma vez, mas eu te amo e eu fico com todos os seus ensinamentos ".