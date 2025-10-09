A terceira roça de " A Fazenda 17 " está formada por Carolina Lekker, Guilherme Boury e Yoná Sousa. A eliminação acontece nesta quinta-feira (9), ao vivo na Record.
O ex-apresentador Dudu Camargo também estava entre os indicados, mas se livrou da eliminação após vencer a Prova do Fazendeiro. Com a vitória, ele garantiu mais uma semana de imunidade e o comando das tarefas na sede.
Disputa começou com a Prova de Fogo e estratégia dos poderes
A formação da roça começou na Prova de Fogo, vencida por Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso. Cada um conquistou um lampião com um poder especial. Mesquita escolheu o pergaminho branco e Saory ficou com o laranja, o que alterou a dinâmica do jogo.
Rayane Figliuzzi, fazendeira da semana, indicou Carol Lekker diretamente para a berlinda. Na votação da casa, Yoná recebeu 11 votos e garantiu a segunda vaga na roça. Já Saory, com o poder laranja, escolheu Guilherme e Toninho, permitindo que Yoná puxasse Guilherme para a terceira posição na disputa.
Mesquita utilizou o poder branco para imunizar Fernando Sampaio, Shia Phoenix e Saory no Resta Um. Dudu acabou sobrando e foi o quarto indicado à roça, mas conquistou o título de fazendeiro ao vencer a prova decisiva.