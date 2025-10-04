Instagram/@virginia Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr.

Virginia Fonseca voltou a movimentar as redes sociais neste sábado (4) ao comparecer ao estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, para acompanhar uma partida do Real Madrid.

A presença da influenciadora ganhou ainda mais destaque pelo look escolhido: a camisa oficial do clube, personalizada com o nome do atacante Vinícius Júnior, e assinada pelo próprio jogador.

“Para Virginia, com muito carinho”, escreveu Vini Jr. ao autografar a peça, em um gesto que reacendeu os rumores de que os dois estariam vivendo um romance fora dos holofotes.

Solteira desde maio, quando anunciou o fim do casamento com o cantor Zé Felipe após cinco anos juntos e três filhos, Virginia tem sido apontada como possível affair do astro brasileiro do futebol europeu.

Nesta quinta-feira (2), seguidores atentos notaram semelhanças entre imagens publicadas por ambos em suas redes sociais, sugerindo que eles teriam jantado juntos em Madrid. O suposto encontro também teria contado com a presença do jogador Éder Militão e da influenciadora Tainá.

Além disso, Virginia já foi vista no mesmo iate usado por Vini Jr. e, em outras ocasiões, publicou imagens que teriam sido feitas em cômodos da casa do jogador, como a cozinha e o closet.

Enquanto isso, Zé Felipe também estaria seguindo em frente. O sertanejo é alvo de boatos envolvendo a cantora Ana Castela.