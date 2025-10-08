Corpo de Bombeiros Explosão em restaurante vinculado a Fogaça deixa uma pessoa morta em SP

Uma pessoa morreu após uma explosão de gás atingir o restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, na Rua 13 de Maio, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (8) e provocou o desabamento parcial do prédio. O Corpo de Bombeiros confirmou que oito pessoas foram atingidas, entre feridos e vítimas em estado de choque.

Em contato com o iG, a Tenente Olívia Perrone, porta-voz dos Bombeiros de São Paulo, confirmou o óbito no local.

“ Vamos acabar o mais rápido possível, para que a gente possa entregar essa vítima para os cuidados necessários. Ela já estava há um tempo em parada cardiorrespiratória e mesmo após inúmeras, infinitas tentativas dos médicos no local, foi necessário que eles atestassem óbito da mesma ”, declarou.

A representante informou que, além da vítima fatal, quatro pessoas sofreram ferimentos leves, como escoriações e pequenas fraturas. Duas tiveram abalo psicológico e receberam atendimento no local. Outras duas ficaram presas nos escombros, sendo que uma foi socorrida com vida e está estável.

Segundo a SSP, sete viaturas foram mobilizadas no início da ocorrência, com o apoio do helicóptero Águia, do Samu, e da Defesa Civil. No total, dez viaturas e 40 bombeiros permanecem no local para finalizar o resgate e garantir a segurança da estrutura.

O acidente aconteceu antes do horário de almoço, em uma área interna do restaurante, no mezanino usado pelos funcionários. Testemunhas relataram que o desabamento foi repentino e atingiu principalmente quem estava no andar superior.

Imagens feitas no local mostram mesas e estruturas metálicas destruídas, além de parte do teto desabado. A Defesa Civil e a Perícia Científica avaliam os danos e tentam identificar a origem do vazamento de gás que causou a explosão.

O Jamile é um dos empreendimentos mais conhecidos vinculados ao nome de Henrique Fogaça, jurado do MasterChef Brasil, exibido pela Band. O restaurante fica no Bixiga, região tradicional por suas cantinas e bares.

Segundo apuração in loco do iG, os funcionários divergem das informações oficiais, alegando que o teto do estabelecimento cedeu, sem quaisquer explosões. Outro ponto levantado é que a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento legal que garante a segurança do local, estaria regularizado.



Henrique Fogaça quebra silêncio e nega envolvimento com o restaurante

O chef Henrique Fogaça lamentou o acidente em nota enviada ao iG Gente.

“ O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate ”, diz o comunicado.

Fogaça também manifestou solidariedade às vítimas e famílias.

“ Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária ”, afirmou a nota.

O chef explicou ainda que não é proprietário nem sócio do Jamile, como foi divulgado em algumas reportagens.

“ É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento .”

Mesmo fora do país, Fogaça informou que acompanha de perto o caso.

“ Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes .”