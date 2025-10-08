Corpo de Bombeiros/Tripadvisor Explosão de gás causa desabamento em restaurante do chef Fogaça em SP

Parte do restaurante Jamile, do chef Henrique Fogaça, desabou nesta quarta-feira (8) após uma explosão de gás na Rua 13 de Maio, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos seis pessoas ficaram soterradas sob os escombros.

Em nota enviada ao iG Gente, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que sete viaturas foram acionadas para o local, com apoio do helicóptero Águia, para o resgate das vítimas. Até o momento, quatro pessoas foram retiradas dos escombros e levadas em ambulâncias do Samu. Outras duas seguem sob os destroços, sendo uma em estado grave e outra consciente.

O Jamile é um dos restaurantes mais conhecidos de Fogaça, também jurado do programa MasterChef Brasil, da Band. O local fica em uma área tradicional do Bixiga, conhecida pelos restaurantes e cantinas italianas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão teria ocorrido antes do horário de almoço, em uma área interna do restaurante, no mezanino reservado a funcionários.

Imagens registradas no local mostram cadeiras e estruturas metálicas caídas na parte superior do restaurante, indicando que o colapso ocorreu de dentro para fora.

As causas da explosão ainda estão sendo investigadas. Técnicos da Defesa Civil e da Perícia Científica foram acionados para avaliar os danos estruturais e determinar a origem do vazamento de gás.

O trânsito na Rua 13 de Maio foi bloqueado nos dois sentidos para facilitar o trabalho das equipes de resgate. Ainda não há previsão para a liberação da via.

O iG Gente tentou contato com o chef Fogaça para comentar o caso, mas ainda não obteve respostas.