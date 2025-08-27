Band Enquete revela disputa entre Daniela e Felipe na final do MasterChef 2025

O MasterChef Brasil 2025 chega à reta final com Daniela e Felipe B como finalistas após a eliminação de Rodrigo e Glória no episódio exibido na terça-feira (26).





A revelação dos nomes ocorreu no penúltimo episódio do programa, que trouxe provas de alto nível e marcou os rumos da disputa.

Na primeira prova, os competidores apresentaram pratos autorais com técnicas de cozinha molecular. Daniela conquistou os jurados com sua criação e foi a primeira a garantir vaga na final. Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin elogiaram o equilíbrio e a identidade gastronômica da receita.

Eliminação após turducken marítimo

Com a vaga de Daniela confirmada, Felipe, Glória e Rodrigo encararam um desafio inusitado: recriar o tradicional turducken em versão marítima. O prato exigiu preparo minucioso de peixes desossados e diferentes recheios. Felipe se destacou e avançou, enquanto Rodrigo e Glória se despediram da competição.

O resultado oficial será revelado na grande final, marcada para a próxima semana.