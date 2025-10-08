Reprodução/Instagram/@massafera Grazi Massafera será vilã em Três Graças

A novela Três Graças será a grande substituta de Vale Tudo. O folhetim de Aguinaldo Silva estreia em 20 de outubro, na Globo. A atriz Grazi Massafera interpretará a vilã da trama, Arminda. Já a protagonista ficará a cargo de Sophie Charlotte, que dará vida a Gerluce.

Grazi Massafera comentou como será a nova vilã das 21h:

"Arminda é uma vilã bem clássica, imoral. Ela tem um humor que não chega a ser ácido, vai mais para o macabro. A relação com a família é tóxica. Ela não admira o filho em nada e tem conflitos com a mãe o tempo inteiro. É uma mulher sem filtro", disse a atriz.





Paula Carneiro, figurinista da novela, também falou sobre a personalidade de Arminda:

"Arminda é uma mulher paulistana rica, que vive no salão e está sempre impecável. Ela dorme e acorda montada", explicou.

Quem é Arminda?

Arminda é filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e viúva de Rogério, desaparecido em circunstâncias misteriosas. Ela é amante de Santiago Ferette (Murilo Benício), com quem também é sócia na Fundação Ferette. É uma mulher egoísta e cruel, que intimida todos ao seu redor, começando por Gerluce (Sophie Charlotte), que trabalha como cuidadora de sua mãe.

Considera-se superior às outras pessoas e é extremamente desprezível. Vive em função do próprio prazer e dos próprios interesses. Seu lado cruel se manifesta, sobretudo, nas humilhações constantes ao filho, além de negligenciar a mãe idosa. Muito manipuladora, Arminda não possui qualquer senso de moralidade.

Sobre Três Graças

A TV Globo está intensificando as gravações de sua próxima novela das nove, Três Graças, com estreia marcada para 20 de outubro. A produção, assinada por Aguinaldo Silva, aposta em uma mistura de drama social, vingança e muito mistério.

O enredo gira em torno de três mulheres de gerações diferentes, Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), que se unem para enfrentar os desafios da maternidade precoce.

Escrita por Aguinaldo Silva, com colaboração de Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, Três Graças marca o retorno de Murilo Benício às novelas, após recusar um papel em Mania de Você (2024). A trama será ambientada em São Paulo.