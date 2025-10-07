Reprodução/ TV Globo Grazi Massafera e Ana Maria Braga no "Mais Você"

Grazi Massafera, de 43 anos, surpreendeu os espectadores nesta terça-feira (7), quando esteve no "Mais Você" e fez uma declaração inusitada sobre a "família tradicional brasileira". O episódio, inclusive, colocou Ana Maria Braga, de 76 anos, em uma saia justa.



Assista:

Grazi Massafera falando em rede nacional que a família tradicional é mamãe, papai, filhinho e amante kkkkkkkkkkkkkk #MaisVocê pic.twitter.com/ZH2oZv1NH1 — Matheus (@matheuscaseca) October 7, 2025





"Família tradicional: papai, mamãe, filhinho e amante", declarou a intérprete, em referência ao enredo de "Três Graças". Ao escutar o comentário, a titular da atração não conseguiu conter o riso e chamou o intervalo comercial.





Ela ainda brincou sobre o horário de exibição do programa, que preenche a faixa matutina da Rede Globo. "São onze horas e três minutos. Amante.... quer dizer, não, pera aí. Vamos para o intervalinho", interrompeu a loira, rindo da situação.

A citação de Grazi diz respeito ao próximo folhetim do horário nobre da Rede Globo. Na trama, a personagem Arminda, interpretada por ela, terá um caso extraconjugal com Ferreti (Murilo Benício).

Ambos são casados com outras pessoas e têm filhos com os respectivos parceiros, mas traem os cônjuges. Por isso, a intérprete da vilã brincou com a configuração familiar. O momento foi repercutido pelos espectadores em plataformas de interação virtual como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter.

"Infelizmente ela não mentiu", declarou uma internauta. "Às vezes, a esposa não sabe da amante", ironizou uma segunda. "Eu achei bem desnecessário essa colocação", opinou uma terceira. "Gente, parem de problematizar, foi só uma piada", concluiu ainda uma quarta.

Estreia

A partir do dia 20 de outubro, "Três Graças" substitui "Vale Tudo" no horário nobre da Rede Globo. Dirigida por Luiz Henrique Rios e escrita por Aguinaldo Silva, a trama gira em torno de uma família formada por avó, filha e neta. As três engravidam na adolescência e são abandonadas pelos parceiros.

A ambientação seria no Rio de Janeiro, porém a Globo pediu ao autor que fizesse uma alteração e deslocasse o enredo para São Paulo. O foco é aumentar a audiência na megalópole, vista como principal atrativo para os anunciantes.