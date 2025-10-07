Instagram/Sony Pai de Beyoncé revela motivo de clipe gravado no Rio não ter sido lançado

Mathew Knowles, produtor e pai de Beyoncé , explicou nesta terça-feira (7) por que o clipe de " Put It In A Love Song ", parceria de Alicia Keys com a cantora, nunca foi lançado oficialmente. O vídeo foi gravado no Rio de Janeiro em 2010, mas problemas de segurança e falta de acordo com traficantes locais impediram a finalização das gravações.

A revelação foi feita ao podcast Reality with the King, no qual Knowles detalhou o episódio durante as filmagens. Segundo ele, Alicia Keys e Beyoncé tiveram que deixar uma favela de helicóptero após a Sony não negociar com os criminosos locais.

O clipe foi gravado em fevereiro de 2010 sob direção de Melina Matsoukas, nos morros Dona Marta e da Conceição, locais já utilizados por Michael Jackson em “ They Don't Care About Us ”. Apesar das gravações, o vídeo nunca chegou a ser oficialmente divulgado.

" Eu recebi uma ligação, e elas estavam na favela do Rio. A Sony não pagou os bandidos e elas tiveram que sair de helicóptero de lá ", contou Mathew Knowles, lembrando os momentos de tensão.

Em março de 2011, surgiu a primeira prévia do clipe, finalizando com a frase " em breve ". Contudo, meses depois, um representante de Alicia Keys afirmou que " não havia planos para que o videoclipe fosse lançado ". O material permaneceu arquivado e sem divulgação oficial.

Em 2012, Alicia voltou a comentar o caso: " Oh, cara! Vocês não vão me deixar em paz sobre isso! Às vezes, com coisas criativas, tudo dá certo e fica perfeito; outras vezes, quase dá certo — e é melhor deixar de lado "

Em 2020, Alicia Keys comentou que poderia lançar o clipe como presente para os fãs, mas estava buscando o material original para edição. Desde então, não surgiram informações sobre a liberação oficial do vídeo.



