Reprodução/ Globo Debora Bloch como Odete Roitman em "Vale Tudo"

Adaptado por Manuela Dias a partir da obra original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, o remake de "Vale Tudo" mostrará uma trama inédita nos próximos capítulos. Trata-se do atentado contra Odete Roitman, interpretada por Debora Bloch.



A sequência é prevista para o próximo sábado (20). Nas cenas, a dona da TCA estará dirigindo pelo Rio de Janeiro, quando será atingida por um tiro, mas não morrerá. Muitos personagens serão suspeitos pelo crime, dada a extensa lista de desafetos que a megera coleciona.





Marco Aurélio (Alexandre Nero) terá sido vítima da mesma situação no capítulo desta segunda-feira (15). Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) também compõem o time de possíveis mandantes do atentado.

Até mesmo o marido de Odete, César Ribeiro (Cauã Reymond), poderá ter encomendado a morte da mulher. Isso porque ele descobrirá que, caso a esposa morra, herdará 50% da companhia aérea administrada por ela.

Morte definitiva?

Depois deste crime, Odete deve morrer definitivamente nos próximos capítulos, semelhante ao que ocorreu com a trama original de 1988, época em que a vilã foi interpretada por Beatriz Segall.

Contudo, novos desfechos podem ser incluídos por Manuela Dias, que já fez mudanças bruscas na história. Há teorias de que a personagem não morrerá, porém, forjará a própria morte para despistar os inimigos e conseguir viver fora do Brasil sem ser incomodada pelos familiares.

Passagem de bastão

A novela "Vale Tudo" se despede da grade da Globo em outubro, abrindo espaço para a estreia de "Três Graças", que ocupará a faixa das 21h, é assinada por Aguinaldo Silva e tem direção de Luiz Henrique Rios.

O elenco já conta com nomes como Sophie Charlotte, Amaury Lorenzo, Dira Paes, Alana Cabral, Grazi Massafera, Murilo Benício e Fernanda Vasconcellos. A história gira em torno de uma família de mãe solos que engravidaram na adolescência.