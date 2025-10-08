Reprodução/Internet Henrique Fogaça ganha novo projeto na Band

O restaurante Jamile, que possui o cardápio assinado pelo chef Henrique Fogaça, desabou nesta quarta-feira (8) após uma explosão de gás na Rua 13 de Maio, região central de São Paulo. O local é um dos empreendimentos mais conhecidos do jurado do programa MasterChef Brasil. O Corpo de Bombeiros confirmou que oito pessoas foram atingidas, entre feridos e vítimas em estado de choque.

A informação sobre a tragédia foi confirmada ao iG pela Tenente Olívia Perrone, porta-voz dos Bombeiros de São Paulo, que informou que uma pessoa foi retirada sem vida. A explosão ocorreu antes do horário de almoço e provocou o colapso parcial da estrutura do restaurante.

Inaugurado em 2015, o Jamile fica na região do Bixiga, área tradicionalmente associada à gastronomia paulistana. O cardápio combina técnicas da alta cozinha com ingredientes populares, proposta que se tornou marca registrada do trabalho de Fogaça.

Além do Jamile, Henrique Fogaça é proprietário de outros empreendimentos de destaque em São Paulo. O Sal Gastronomia, aberto em 2005, é considerado um dos restaurantes mais premiados da capital. O espaço oferece pratos autorais que valorizam ingredientes brasileiros com toques contemporâneos.

Outro projeto de Fogaça é o Cão Véio, gastropub inaugurado em 2013. O local tem foco em hambúrgueres artesanais e cervejas especiais, com foco em atrair o público jovem. A casa expandiu o conceito para outras cidades do país nos últimos anos.

Morte

Em contato com o iG, a Tenente Olívia Perrone informou que uma pessoa morreu no incidente: " Vamos acabar o mais rápido possível, para que a gente possa entregar essa vítima para os cuidados necessários. Ela já estava há um tempo em parada cardiorrespiratória e mesmo após inúmeras, infinitas tentativas dos médicos no local, foi necessário que eles atestassem óbito da mesma ”, declarou.

A representante informou que, além da vítima fatal, quatro pessoas sofreram ferimentos leves, como escoriações e pequenas fraturas. Duas tiveram abalo psicológico e receberam atendimento no local. Outras duas ficaram presas nos escombros, sendo que uma foi socorrida com vida e está estável.

Segundo apuração in loco do iG, os funcionários divergem das informações oficiais, alegando que o teto do estabelecimento cedeu, sem quaisquer explosões. Outro ponto levantado é que a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento legal que garante a segurança do local, estaria regularizado.