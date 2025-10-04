Instagram/@valmarchiori Em tratamento contra o câncer, Val Marchiori revê irmão após anos

Val Marchiori, de 50 anos, viveu um momento marcante neste sábado (4) ao reunir toda a família após anos de distanciamento. A socialite promoveu um reencontro emocional com os pais e irmãos, incluindo um deles que não via há quase 15 anos.

O gesto acontece poucos dias antes de iniciar o tratamento contra um câncer de mama, diagnosticado em agosto.

Em seus stories no Instagram, Val compartilhou a expectativa para a chegada dos familiares.

“Esperando meu pai e minha mãe chegar... Tô ansiosa para ver meu pai, minha mãe e meus irmãos, gente”, declarou, visivelmente emocionada.

Em um desabafo publicado nas redes, ela falou sobre o impacto emocional do reencontro com o irmão após tanto tempo afastados.

“Quinze anos... é uma vida inteira de saudade, de lembranças guardadas, de histórias que ficaram suspensas no tempo. Hoje, o coração bate mais forte, a ansiedade mistura-se com a alegria. Porque reencontrar um irmão é como reencontrar um pedaço de si mesma que ficou lá atrás”, falou.

Val ainda refletiu sobre o vínculo familiar e a força do reencontro em meio à batalha pela saúde: “O tempo passou, a vida mudou, mas o amor de irmãos nunca muda. Ele apenas espera o momento certo para florescer”.

Na sexta-feira (3), ela revelou aos seguidores que havia feito o pedido para reunir os familiares antes de iniciar a quimioterapia. “ Quis deixar passar meu aniversário que será dia 06/10... preciso me preparar psicologicamente antes”, explicou.

A socialite enfrentará seis sessões de quimioterapia, com aplicações programadas a cada três semanas. O tratamento é parte do protocolo contra o câncer de mama, e Val tem usado suas redes para compartilhar com os seguidores a jornada pessoal desde o diagnóstico.