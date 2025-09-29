Reprodução/TV Globo Rodrigo Faro diz estar no "limite" na Dança dos Famosos

Rodrigo Faro revelou ter chegado ao seu limite na Dança dos Famosos. Após ser aconselhado por Carlinhos de Jesus a soltar mais o quadril, o apresentador rebateu a sugestão, afirmando que tem dado o seu melhor na competição do Domingão com Huck e reforçou que sente já ter atingido o seu máximo em relação aos movimentos.

No último domingo (28), Faro se apresentou ao lado da professora de dança Larissa Parison ao som de Chorando se Foi, em uma edição do programa amplamente dedicada ao ritmo da lambada.

Apesar de ter recebido elogios pela performance, o ator foi alvo de críticas do júri técnico, especialmente de Carlinhos de Jesus, que destacou a dificuldade do apresentador em soltar o quadril.

"Os movimentos ainda estão muito sem condução. Teve um momento em que ela girou, e você tinha que conduzi-la como se fosse o pivô, mas ela foi solta. Ou seja, ela girou porque estava coreografado. O que é importante na lambada, muito importante, é a ação do condutor", avaliou o coreografo.





"É difícil ver uma lambada sem essa sincronização dos movimentos, esse entendimento entre condutor e conduzida. E outra coisa: você não soltou o quadril. Desde outras apresentações, você faz um movimento para baixo, e não para os lados, com aquela sinuosidade do quadril. Solta esse quadril, rapaz!", reforçou Carlinhos.

Na sequência, Rodrigo Faro respondeu às críticas com sinceridade:

"Tô no limite do que eu consigo, Carlinhos", disse ele.

O jurado tentou incentivá-lo com bom humor:

"Não, você tem um bumbum legal! Bota o bumbum para jogo!", disse.

"Cara, meu bumbum é legal, mas é isso, juro: é o que eu consigo entregar", rebateu o ex-Record.

Faro contou ainda que tem se esforçado ao máximo para fazer boas apresentações, mas admitiu ser difícil ultrapassar seus próprios limites:

"Estou no meu limite, estou tentando fazer o meu melhor. Estou ouvindo todos os conselhos, e vamos seguir e ver até onde vai. Tô indo, tô indo... aprendendo aqui", enfatizou.

Ao fim da edição, Rodrigo Faro ficou entre as três piores performances do dia, com uma pontuação total de 110,5.