Instagram Gominho fala sobre furto e diz manter calma após contas esvaziadas

O influenciador Gominho, de 36 anos, desabafou nesta segunda-feira (6) sobre o furto em que teve as contas bancárias esvaziadas por criminosos na semana passada. O apresentador contou nas redes sociais que está em contato com o banco para tentar recuperar o dinheiro e que, apesar do prejuízo, tem buscado manter a calma diante da situação.

Nos Stories do Instagram, Gominho explicou que já registrou boletim de ocorrência no Rio de Janeiro.

“ Cheguei no Rio, fui lá na delegacia, fiz o boletim de ocorrência e agora é dar o B.O. para o pessoal do banco e eles resolverem isso ”, afirmou. O influenciador disse que há chance de reaver o valor roubado.

Durante o desabafo, Gominho respondeu a mensagens de seguidores que estranharam sua tranquilidade. “ E muita gente me perguntando assim: ‘Nossa, mas você está tão calmo, né? Pegaram o seu dinheiro todo’... Que nem era muito ”, ironizou. Ele afirmou que aprendeu a lidar com perdas mais dolorosas.

“ Eu perdi duas amigas em menos de meses. Perdi a Preta e, depois de um mês, perdi minha grande amiga de infância. Então, assim, eu sei que estou sem dinheiro, que deu merda, mas, não vou ficar me desesperando, não. Porque tem sempre coisa pior. Perder um amigo sempre é pior. O dinheiro a gente corre atrás ”, refletiu.

O influenciador também comentou que enfrenta um problema de saúde. “ E ainda está para vir uma conjuntivite, tá? Desde ontem a tarde começou [a irritação]. Eu tô numa... Tô ótima ”, brincou, informando que precisou se afastar do trabalho nesta segunda-feira.

Sem o celular desde o furto, Gominho contou que tem usado o relógio para se comunicar. “ Eu tenho conversado com as pessoas pelo Apple Watch, estou consigo usar como celular. Eu fico com fone, respondo as pessoas por SMS. Estou muito anos 2000 ”, disse, em tom bem-humorado. “ Ai, tem que rir para não chorar .”

O caso aconteceu na semana passada, quando criminosos esvaziaram as contas do apresentador, fizeram empréstimos e transferências em nome dele, burlando senhas e o reconhecimento facial.