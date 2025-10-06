Reproduçao TV Globo Taís Araujo no "Mais Você"

Taís Araujo, de 46 anos, não conseguiu conter a emoção nesta segunda-feira (6), durante participação no "Mais Você". A intérprete da protagonista Raquel em "Vale Tudo" chorou na exibição ao vivo da atração e foi consolada por Ana Maria Braga.



"Mas essa personagem, a Raquel, eu sou tão apaixonada por ela. Eu converso com ela em muitos lugares. Ela é uma mulher que me emociona. Eu falo e fico até emocionada mesmo. As questões da Raquel me emocionam", admitiu com a voz embargada.





"É uma mulher que a gente reconhece, que está aí, na base da pirâmide do Brasil. Que está batalhando para criar seus filhos, apesar de toda a adversidade que esse país proporciona para as pessoas que estão na base da pirâmide. E me emociona mais ainda ela não perder a alegria", acrescentou.

Aos prantos, Taís Araujo recebeu o apoio de Ana Maria Braga. A titular, contudo, também não conseguiu conter a emoção e usou um lenço para secar as lágrimas e assoar o nariz enquanto ouvia o relato da esposa de Lázaro Ramos.

A atriz ainda refletiu sobre os dilemas enfrentados pela protagonista. Enquanto Raquel é o pilar da honestidade, a filha, a vilã Maria de Fátima, defendida por Bella Campos, faz qualquer coisa para conseguir se tornar rica.

"Ela [Raquel] abriu mão da vida dela, dos sonhos dela, para criar essa menina [Maria de Fátima], que saiu desse jeito aí. O plano deu todo errado da Raquel, coitada. Por melhor que ela tenha feito, se empenhado. Toda mãe quer fazer o melhor", prosseguiu.

Por fim, ela narrou como tem sido se despedir da emblemática personagem. As gravações foram encerradas no sábado (4). "Eu fico muito fragilizada porque acabou agora também, então eu estou dando tchau sem querer dar tchau para uma personagem que eu amo tanto", concluiu.