Thayse desabafa no SBT e pede que mulheres denunciem agressões

Thayse Teixeira usou o espaço ao vivo do programa Fofocalizando, do SBT, para fazer um desabafo pessoal sobre violência doméstica. A influenciadora relatou ter sido vítima de agressão física por um ex-companheiro em dois episódios distintos, que aconteceram há cerca de oito anos.



Durante a edição do programa, Thayse Teixeira contou que entendeu o relato de uma mulher agredida com mais de 60 socos pelo namorado, repercutido na atração. “Na hora é muito rápido, não tem como se defender. Eu fui agredida duas vezes. Uma dentro de casa, na frente da minha mãe e na frente do meu filho. Não tem muito o que fazer, eu só consegui proteger o rosto e eu tinha medo de ficar desfigurada”, declarou.

Em seguida,relembrou o segundo episódio, quando foi atacada pelo ex dentro de um carro. “E outra vez foi dentro de um carro. Fiquei com o nariz quebrado e não deu para fazer muita coisa”, afirmou. Questionada por Gaby Cabrini se havia feito denúncia, a influenciadora confirmou, mas explicou que cedeu à pressão na segunda ocasião. “Uma vez eu denunciei, mas na outra houve manipulação, acabei negociando e retirando a queixa”, sinalizou.

Mulher foi agredida com 60 socos

A apresentadora fez um apelo direto às vítimas de violência. "Nunca retirem uma queixa! Não se deixe levar por manipulação de ninguém! Eu sei que a gente fica com medo, eu cheguei a pagar segurança porque eu precisava sair para trabalhar. Mas não retire, denuncie!", pontuou.

No último sábado (26), uma mulher foi espancada com mais de 60 socos pelo namorado no elevador do condomínio localizado no bairro de Ponta Negra, em Natal, no Rio Grande do Norte.

A agressão foi flagrada pelas câmeras de segurança do elevador. Nas imagens é possível ver que o agressor, Igor Eduardo Pereira Cabral, golpeou a namorada com os punhos, causando lesões visíveis.