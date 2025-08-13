Reprodução Instagram @beyonce Beyoncé

Beyoncé, de 43 anos, conquistou um feito inédito na carreira: ter vencido um Emmy. A cantora, dançarina e compositora levou a melhor na categoria de Melhor Figurino para Programas de Variedades, Não Ficção ou Reality pelo "Beyoncé Bowl".



As filmagens do show de intervalo durante o jogo de Natal da NFL em 2024 foi disponibilizado pela gigante do streaming, a Netflix. Nesta apresentação, a famosa interpreta hits de "Cowboy Carter", último álbum lançado por ela.





Além de cantar as principais faixas do álbum, Beyoncé recebeu um convidado de peso da indústria fonográfica internacional, como Post Malone. Blue Ivy, filha primogênita dela, também esteve presente na ocasião.

Vale lembrar que Beyoncé concorre em mais duas categorias do Emmy 2025. A primeira é Melhor Especial de Variedades (Ao Vivo) como produtora executiva e performer. Já a segunda diz respeito à Melhor Direção de um Especial de Variedades.

Prêmios ainda não foram recebidos

Considerada como a principal premiação da TV norte-americana, a cerimônia do Emmy 2025 ainda não ocorreu e está marcada para dia 15 de setembro. No entanto, na última terça-feira (12), alguns vencedores de categorias especializadas foram revelados.

Saiba mais

Cantora, compositora e atriz, Beyoncé ganhou destaque midiático ao compor o grupo Destiny's Child entre 1997 e 2003. "A Pantera Cor de Rosa" (2006), "Dreamgirls" (2006) e "Cadillac Records" (2008) foram algumas das produções audiovisuais nas quais atuou como intérprete.

Ela já ultrapassou a marca de 100 milhões de discos vendidos. Beyoncé se casou com o rapper Jay-Z em 2008. Sofreu um aborto espontâneo em 2010. Em 2011, deu à luz Blue Ivy, primogênita dela. Já em 2017, teve os gêmeos Rumi e Sir.