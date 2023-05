A cantora Negra Li postou em suas redes sociais uma foto ao lado da cantora Alicia Keys . O encontro das artistas foi registrado nos bastidores do Allianz Parque na noite da última sexta-feira (5), quando a hitmaker de Empire State Of Mind fez o seu segundo e último show no Brasil da turnê mundial Alicia + Keys World Tour .



A voz do hit Vai dar Certo (Vai na Fé) comemorou a oportunidade de conhecer a dona de If I Ain’t Goy You .





“A grandiosidade de um encontro. Inesquecível te prestigiar e estar ao seu lado, Alicia. Uma noite rica da genialidade de mulheres pretas e a música” , declarou a cantora na legenda da publicação.



O encontro das estrelas foi intermediado pela cantora IZA , que foi convidada para cantar com Alicia nas duas apresentações que ela fez no Brasil. Negra também agradeceu a técnica do The Voice na publicação no Instagram .

“Não posso esquecer de dar créditos pra minha fotógrafa mais lindeusa, Iza. Brigada amiga por ter apresentado a Alicia!”.

Confira: