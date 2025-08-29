Reprodução YouTube @MichaelJackson Michael Jackson

Michael Jackson, o Rei do Pop, será alvo de uma cinebiografia, com estreia prevista para abril de 2026. Caso estivesse vivo, o cantor e compositor completaria 67 anos nesta sexta-feira (29).

O projeto ficcional baseado na vida do músico passou por percalços. Um deles é em relação à própria duração, que seria de três horas e meia. A direção, contudo, optou por reduzir o tempo do filme, o que motivou cortes que atrasaram a pós-produção.





“Michael”, título provisório da produção, retrará os aspectos mais notáveis da carreira do artista. Passando pelo sucesso meteórico, sem deixar de lado as questões pessoais enfrentadas por Jackson, o longa-metragem tem direção de Antoine Fuqua.

O profissional é conhecido, principalmente, por "O Protetor". Já o roteiro do projeto é assinado por John Logan, que já foi indicado ao Oscar em três ocasiões: 2000, com "O Gladiador"; 2004, com "O Aviador"; e em 2011, ano em que lançou "A Invenção de Hugo Cabret".

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, foi convidado para interpretar o tio em uma das fases da obra. Ele dividirá o protagonismo do enredo com Juliano Krue Valdi, responsável por interpretar o cantor na fase jovem.

Kat Graham, Jessica Sula, Liv Symone, Kendrick Sampson, Miles Teller e Colman Domingo são outros atores confirmados na cinebiografia. No Brasil, a distribuição fica a cargo da Universal Pictures.

Relembre

O Rei do Pop se preparava para uma série fixa de 50 apresentações na O2 Arena, em Londres, programadas para ocorrer entre julho de 2009 e março de 2010. No entanto, ele faleceu aos 50 anos, no dia 25 de junho de 2009, vítima de uma parada cardíaca.

Dono de diversos hits na indústria fonográfica, Michael Jackson se consolidou como um dos cantores negros mais conhecidos dos EUA. "Thriller", lançado por ele em 1982, se tornou o álbum mais vendido da história da música.



