Reprodução/TVGlobo Após lesão, Gracyanne Barbosa retorna ao "Domingão" com andador

Gracyanne Barbosa retornou ao palco do Domingão com Huck neste domingo (5) em um momento de emoção e despedida.

Uma semana após romper o tendão durante apresentação de lambada na Dança dos Famosos, a influenciadora apareceu usando um andador e anunciou sua saída oficial da competição.

A musa fitness passou por cirurgia no joelho e foi recebida com carinho pela equipe do programa. Visivelmente emocionada, ela agradeceu o apoio que tem recebido nos bastidores e nas redes sociais.

“Me senti muito acolhida, muito parte dessa família. Não vou estar mais dançando nesse palco, mas, com certeza, vou estar aqui com vocês. Muito obrigado”, disse Gracyanne.

“Acho que a vida nos desafia, mas estamos todos aqui para isso: para mostrar que somos fortes, resilientes e, mesmo emocionada, estou aqui muito feliz.”

Durante a atração, Luciano Huck exibiu imagens da gravação em que Gracyanne se lesionou e levou ao palco o médico responsável pela cirurgia para explicar detalhes da recuperação.

O apresentador ainda surpreendeu ao convidar a influenciadora para participar da edição de 2026 da Dança dos Famosos.

“É muito estranho me ver dançando ali feliz e, pouco tempo depois, estar deitada na cama do hospital. Mas acho que a vida é assim mesmo, cheia de imprevistos. Em um momento, a gente tá vivendo um sonho. E no seguinte, um desafio”, refletiu Gracyanne.

Saiba mais

No dia 26 de setembro, Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor e compositor Belo, apareceu mancando nas redes sociais após sofrer a lesão que resultou no rompimento de um tendão.

“Manca, mas feliz por receber tanta gente incrível”, escreveu a influenciadora no Instagram, onde acumula mais de 12,9 milhões de seguidores.