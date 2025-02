Reprodução Christian Vieira e Edgar Moura Brasil

O viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil, de vai se casar com o ator e advogado Christian Vieira no dia 5 de abril. A cerimônia será realizada no apartamento no Arpoador, no Rio de Janeiro, onde o decorador viveu com o autor de novelas. O espaço era conhecido por receber festas e jantares promovidos pelo casal, com vista para a Praia de Ipanema.

A informação foi divulgada pela jornalista Lu Lacerda. Os convites ainda não foram distribuídos, mas convidados já foram avisados para reservarem a data.

Edgar Moura Brasil viveu um relacionamento de 48 anos com Gilberto Braga, falecido em outubro de 2021. Em 2023, iniciou o namoro com Christian Vieira. O casal já fez diversas viagens juntos, passando por países como Portugal e Espanha. "Viver e não ter a vergonha de ser feliz", escreveu o decorador em uma publicação ao lado do companheiro.

O casamento acontece no Rio, em uma cerimônia intimista, reunindo amigos próximos e pessoas que acompanharam a trajetória do casal.

Gilberto Braga foi um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira. Criador de sucessos como "Escrava Isaura", "Dancin’ Days", "Vale Tudo" e "Celebridade", o autor faleceu em 2021.