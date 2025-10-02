Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (2) para mostrar o modelito escolhido para um evento noturno em Madri, cidade espanhola na qual ela está pela terceira vez no mês, em meio aos rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid.



Internautas compararam postagens e descobriram que a influenciadora e o atleta saíram para jantar. Eles contaram ainda com a companhia de um casal de famosos. Trata-se de Éder Militão e Tainá. Para o evento, Virginia apostou em um vestido decotado.





"Dando play nos dias em Madri", escreveu a influenciadora como legenda da postagem, feita no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 52,6 milhões de seguidores, para mostrar o look escolhido para o passeio noturno.

Nos comentários, os fãs rasgaram elogios e citaram Vini. "Maravilhosa", disse uma. "Vini Jr., cuide bem da Virginia, viu?", pediu um fã. "Eita, esse Vini Jr. é um homem de sorte", acrescentou uma terceira. "Gata e maravilhosa, arrasou", opinou ainda uma quarta.

Vão assumir?

Nas redes sociais, internautas especulam que Vini Jr. e Virginia pretendem assumir o affair, que até então nunca foi confirmado por nenhuma das partes. Isso porque, desde que desembarcou em Madri na quarta (1), a ex de Zé Felipe não tentou esconder que estava com o jogador.

Horas antes, fez vários stories mostrando que estava na casa do atleta, gravando vídeos no closet dele. Agora, publicou fotos no mesmo restaurante e no mesmo horário que ele. Para alguns fãs, essas atitudes são sinais de que ela pretende oficializar.

Divórcio



Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio, destacando que manteriam uma relação de amizade em respeito à criação dos três filhos que tiveram ao longo do relacionamento. Os filhos do casal são: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Atualmente, Zé é alvo de rumores de affair com Ana Castela.