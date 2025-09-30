Instagram Virginia Fonseca revela que mãe quase entrou em depressão após divórcio

Virginia Fonseca revelou nesta terça-feira (30) que a mãe, Margareth Serrão, quase entrou em depressão após o fim do casamento com Zé Felipe. A influenciadora digital contou que o término abalou não apenas a própria vida, mas também toda a família.

A declaração foi feita durante uma live da marca de cosméticos WePink, da qual Virginia é sócia ao lado de Samara Pink e Thiago Stabile.

" Ser mãe é sentir o maior amor do mundo, mas é um amor que dói. Minhas escolhas ainda mexem com ela ", disse Virginia. Em seguida, comentou que o divórcio repercutiu diretamente em Margareth. " Ela quase entrou em depressão ", revelou.

O casamento de Virginia e Zé Felipe durou cinco anos e terminou há pouco mais de quatro meses. Durante a relação, a proximidade entre o cantor e a sogra sempre chamou atenção. Em 2023, os dois chegaram a viralizar ao demonstrarem carinho com tatuagens em homenagem mútua.

Na época, Zé Felipe tatuou no punho o apelido de Margareth, “ Margara ”. A atitude gerou críticas, mas o sertanejo rebateu. Virginia, por sua vez, comemorou a homenagem nos stories: " Amo demais ".

Meses depois, Margareth retribuiu e tatuou “ Zé ” acompanhado de um coração.