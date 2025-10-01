Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.

Os rumores de que Virginia Fonseca e Vini Jr. estão se relacionando ganharam forças. A influenciadora está desembarcando em Madri nesta quarta-feira (1). A ex-mulher de Zé Felipe não anunciou para onde iria, mas deixou um detalhe escapar.



Ao surgir nos stories do Instagram, plataforma na qual acumula mais de 52 milhões de seguidores, a apresentadora do SBT acabou deixando as informações da passagem vazarem na web.





Não demorou para que internautas fizessem capturas de tela e ampliassem o registro para conferir mais detalhes do voo. O cartão de embarque tinha saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e destino a Madri.

Virginia saiu do Brasil às 19h15. O destino é Madri, com pouso previsto para as 10h10 da manhã de hoje, no horário local — o que corresponde às 5h10 em Brasília. O percurso deve durar cerca de 9 horas e 55 minutos.

A apresentadora do SBT voa na classe executiva, onde as tarifas para apenas o trecho de ida variam entre R$ 23 mil e R$ 32 mil, dependendo da data e do horário escolhidos para a expedição turística.

Separação

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio, frisando que continuariam amigos em prol a criação dos três filhos que tiveram durante o período em que estiveram juntos. Os pequenos são: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Novo affair?

Após o divórcio, o nome de Virginia passou a ser alvo de rumores de affair com Vini Jr., jogador do Real Madrid. Internautas passaram a notar interações em redes sociais e depois eles passaram a ser vistos nos mesmos lugares, de passeio em iate até na residência do atleta na Espanha.