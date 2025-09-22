Reprodução/Instagram @margareth_serrao Mãe da Virgínia posa com a mãe de Vini Jr.

Margareth Serrão, a mãe da apresentadora e empresária Virginia Fonseca, se tornou assunto em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram, TikTok e X, antigo Twitter. Isso após ter publicado um registro ao lado da matriarca de Vini Jr., Fernanda Cristina.

Elas teriam se encontrado na noite do último domingo (21). Na publicação de Serrão, as duas fazem uma selfie e ainda combinam um segundo encontro. "Uma nova amizade. Bora beber uma, amiga", escreveu como legenda da postagem.





A aparição de Margareth e Fernanda aumentou as especulações de que Virginia e Vini Jr. estão se relacionando amorosamente. Os famosos, contudo, não se pronunciaram em relação ao encontro das mães deles, que repercutiram na web.

Entenda

Os rumores sobre um possível romance entre os dois já circulavam entre os internautas, especialmente depois que Virgínia confirmou ter ido a uma festa promovida por Vini Jr. Naquele momento, ela já estava separada de Zé Felipe, com quem tem três filhos.

Na última semana, a influenciadora embarcou para Madri pela segunda vez no mês e compartilhou stories — em um deles, um detalhe chamou atenção: um tapete no canto do vídeo, idêntico ao que costuma aparecer nas postagens do jogador do Real Madrid.



Divórcio

Em maio, após meses de especulações sobre possíveis crises no relacionamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe tornaram pública a decisão de se separar. O anúncio foi direto e sem muitos detalhes, mas o ex-casal deixou claro que o fim da relação não teve ligação com campanhas de marketing nem com brigas.

Mesmo com o término, os dois reforçaram o compromisso de manter uma relação amigável, priorizando sempre o bem-estar e a criação dos três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.