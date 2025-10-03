Reprodução/Instagram/@ Carol Peixinho posta foto ao lado do filho

Carol Peixinho encantou os seguidores ao compartilhar um clique na última quinta-feira (2). Na ocasião, a influenciadora postou uma foto fofa com seu primeiro filho, Bento, fruto do relacionamento com o cantor Thiaguinho. Pelos stories do Instagram, a famosa mostrou o bebê dormindo em seus braços.

A ex-BBB tem dividido com o público sua experiência como mãe e como tem sido a rotina desde a chegada de Bento. Ao publicar a foto, ela escreveu na legenda: "Minha vida".

Carol também falou sobre alimentação e a importância desse cuidado para mães em fase de amamentação. Em outro registro, ela mostrou folhas verdes ao lado de um prato reforçado. A influenciadora comentou: "Fome de mãe que amamenta, livre demanda", seguido de um emoji de risos.





A refeição era composta por torradas de sementes sem glúten, abacate, frango desfiado temperado, além de alface e rúcula.

Nascimento de Bento

A influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho anunciou, na sexta-feira, 19 de setembro, o nascimento de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. Bento nasceu em São Paulo, na maternidade Pro Matre, às 00h22.

O casal, que está junto desde 2021, compartilhou a novidade nas redes sociais. Em nota publicada no perfil de Carol, o comunicado informou que mãe e bebê passam bem e destacou a emoção de Thiaguinho com a chegada do primogênito.