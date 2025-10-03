Reprodução/Instagram/@tomaszewsk Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski compartilhou cliques de um banho de cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ao lado do namorado, Dado Dolabella. Em clima de romance, o casal apareceu em momentos de sintonia e conexão com a natureza. O clique foi postado na última quinta-feira (2).

Em meio à natureza, ela fez questão de ressaltar a felicidade que sentia ao estar ao lado do amado nesse cenário paradisíaco. A influenciadora também apareceu nadando tranquilamente nas águas da cachoeira.

"Entre quedas d’água, risadas e abraços… a gente descobriu que a felicidade também mora no meio do mato", escreveu na legenda.

Os fãs da influenciadora comentaram em sua publicação, desejando o melhor. "Uma mistura de fada com princesa da Disney. Que moça linda!", elogiou uma seguidora. "Que sejam ainda mais felizes, com autenticidade e sem se importar com as vozes alheias", pontuou outra.

Quem é Marcela Tomaszewski?

Marcela Tomaszewski é modelo e já viajou o mundo a trabalho. Nas passarelas, venceu o Miss Universe Gramado 2025 e também disputou o Miss Universe Rio Grande do Sul, embora não tenha levado a faixa. Em 2015, aos 18 anos, foi eleita Miss Mundo Porto Alegre.

Além da carreira como modelo, Marcela é empresária: ela é fundadora e CEO da marca de biquínis Jae Beachwear. Em suas redes sociais, compartilha diversos momentos de viagens internacionais, trabalhos como modelo e divulga sua grife. Apesar de ter mostrado Dado em seus stories, ainda não publicou nenhuma foto com ele no feed do Instagram.

Ela fala inglês e espanhol, e também tem conhecimento em italiano. Sempre exibe um ar moderno ao compartilhar suas viagens lifestyle, revelando um lado cosmopolita de quem transita com naturalidade pelo universo da moda.