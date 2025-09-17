Reprodução/ Instagram @carolpeixinho Carol Peixinho e Thiaguinho

Carol Peixinho, de 40 anos, surpreendeu os seguidores nesta quarta-feira (17), quando mostrou o tamanho da barriga. A influenciadora e ex-participante do "Big Brother Brasil 2019" está no nono mês de gestação, prestes a dar à luz.

Reprodução/ Instagram @carolpeixinho Carol Peixinho evidencia tamanho da barriga com conjunto marrom

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,6 milhões de seguidores, ela posou ao lado do companheiro, o cantor e compositor Thiaguinho, com quem se relaciona desde fevereiro de 2022.





Na legenda, a mãe de primeira viagem citou o bebê, que é um menino e se chamará Bento, conforme escolhido pelo casal. Entre os vários significados do nome, "aquele que é abençoado" é um dos mais famosos.

"Meus meninos", escreveu Peixinho como legenda do clique em que surge ao lado de Thiaguinho. Mais cedo, a ex-BBB contou algumas curiosidades sobre a primeira gestação, revelando ainda quanto engordou desde então.

"Ganhei até agora 10 kg. Sigo com zero enjoo, zero azia e zero desejos. Desde o 8º mês, meu apetite triplicou. Sono forte pela manhã, tento organizar tudo para tarde. Madrugadas de xixi, entre zero e cinco vezes. A retenção mesmo resolveu aparecer agora", explicou.

"No 5º mês, achar uma posição para dormir foi desafio, até descobrir a fórmula: cinco travesseiros. Desde então, sono de princesa", brincou. "Estou viciada em banho quente (antes eu passava longe). Treino firme desde os três meses (com menos carga, zero impacto e mais cautela). Deitar de barriga para cima não me dá falta de ar (pelo contrário, eu amo)", completou.

Reprodução Instagram Ex-BBB Carol Peixinho e Thiaguinho





Carolina Peixinho Sodré, popularmente conhecida como Carol Peixinho, ganhou destaque internacionalmente em 2019. Foi neste ano em que ela participou do "Big Brother", o reality mais famoso da televisão brasileira.

Durante o período em que esteve no programa, à época apresentado por Tiago Leifert, ela reuniu uma enorme base de fãs que a acompanhou na atração e se reuniu em mutirões pela permanência dela. No entanto, quem acabou ganhando foi Paula Von Sperling.

Três anos depois, em 2022, ela voltou aos holofotes, dessa vez por conta do envolvimento amoroso com Thiaguinho, com quem espera o primeiro filho. Além do "BBB", chegou a participar do "No Limite", em 2021.

