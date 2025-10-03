Reprodução/TV Bahia Jéssica Senra de volta à TV Bahia

A apresentadora Jéssica Senra está de volta à TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, após quase um ano longe do comando do Bahia Meio-Dia. A jornalista havia deixado o jornalismo diário e, desde então, passou por um período de dúvidas, angústias e reflexões sobre os rumos de sua carreira.

"Há uns seis meses, eu vim aqui, abri meu coração, falei da dificuldade de deixar o jornalismo diário e de não saber exatamente que direção tomar depois de duas décadas no mesmo ofício. Passei por um período de muitas reflexões, mas hoje vejo as coisas com mais clareza", iniciou a profissional.

Durante esse tempo sabático, Jéssica contou ter aprendido lições valiosas, muitas das quais gostaria de ter ouvido no início da carreira.

"O novo desperta emoções, desperta medo. Mas, junto com o medo, também vem a coragem, a força. Minha irmã me provocou a olhar para o novo com curiosidade, em vez de medo. Isso virou uma chave dentro de mim", reforçou.





A jornalista destacou ainda que, ao revisar sua trajetória, percebeu que os maiores avanços profissionais ocorreram justamente quando teve coragem para se lançar em novos desafios.

"Tantas vezes arrisquei cheia de medo, e minha coragem sempre foi recompensada. Dessa vez, não foi diferente", afirmou.

Após dez meses longe da televisão, Jéssica celebra o retorno com um projeto que considera especial e alinhado aos seus propósitos.

"Eu volto para a TV em um programa maravilhoso, que tem tudo a ver com o que acredito, com minha missão de empoderar pessoas e mostrar o valor que cada uma de nós tem. É uma forma de servir à minha cidade, ao meu estado, levando informação, sabedoria e inspiração", disse.

Para Jéssica, este é um novo momento, um verdadeiro recomeço. A profissional fala sobre coragem e fé e que tudo é recompensado quando há o desejo de mudar.

"Nossa coragem é sempre recompensada. Se dentro de você existe a semente da mudança, existe também a capacidade de realizar o que deseja. Acredite! Bote o pé, que Deus bota o chão", finalizou.

Na volta ao canal, a jornalista irá apresentar o "Elas Comandam". A atração vai ao ar aos sábados e contará a história de mulheres empreendedoras dos bairros de Salvador.