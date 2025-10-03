Reprodução/YouTube/MenoTalks Claudia Raia fala sobre emagrecimento

Claudia Raia, de 56 anos, falou sobre sua experiência e a mudança física que enfrentou após o nascimento de Lucca, seu terceiro filho. A famosa contou que ganhou 15 kg durante a gravidez e que precisou de ajuda médica para lidar com essa nova fase.

A atriz comentou como precisou lidar com todas as mudanças após o parto e disse que sua médica a tranquilizou:

"Cheguei na Isabela e falei: 'Eu estou sem saber o que fazer. Estou aqui com um bebê maravilhoso, muito grata, mas eu não sei o que fazer'", disse ela ao lado de sua endocrinologista Isabela Bussade.





Ela ressaltou que só iniciou o uso do medicamento após interromper a amamentação de Lucca, quando ele completou sete meses.

"Eu também não acredito que uma gestação de nove meses, em três ou quatro meses, você vai resolver. Pelo menos nove meses para o seu corpo começar a entender que você saiu desse processo", disse durante sua participação no programa MenoTalks.

Reposição hormonal

Em agosto, Claudia Raia foi convidada do Mais Você, de Ana Maria Braga. Na ocasião, a famosa falou de todos os desafios que passou na época da menopausa e o quanto isso impactou sua vida.

"Cada vez mais, as mulheres estão entrando mais cedo na menopausa. Então, muitos casos de 35, 36 anos. Outro dia, no espetáculo, apareceu uma menina com 24 anos. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Na minha opinião, a menopausa não deve ser tratada com exames laboratoriais - ela precisa ser tratada pelos sintomas. São 150 sintomas catalogados", disse na ocasião.

A mãe do pequeno Luca afirmou que, devido às mudanças hormonais, passou a ficar insuportável em casa e que, inclusive, os filhos chegaram a conversar com ela sobre o momento.

"Mas, antes de ter os calores, eu já estava insuportável. Meus filhos fizeram uma intervenção, chamaram o Jarbas de lado e disseram: 'Faz alguma coisa, que ninguém aguenta mais ela! Tira ela daqui, pelo amor de Deus!' Aí ele me disse: ‘Amor, eu acho que você está entrando na menopausa. Vai verificar'", disse ela sobre o apoio que teve do esposo, Jarbas Homem de Melo.

Por fim, a famosa relatou que, diante das intensas mudanças que estava enfrentando, decidiu buscar ajuda médica e iniciar um tratamento adequado.

"Fui, fiz os meus exames e minha vida mudou. Eu tinha me perdido de mim - parecia que era uma outra pessoa. Comecei a fazer reposição hormonal. Não é um caminho fácil, é preciso ter um bom médico, especializado em reposição", disse.

Claudia Raia e a maternidade

A atriz anunciou a gravidez com Jarbas Homem de Mello em setembro de 2022, aos 55 anos. Na época, ela contou que congelou seus óvulos aos 48 anos, após ter recebido um conselho de sua guru, que já tinha dito que ela seria mãe mais uma vez.