Instagram/@Carol Peixinho Carol Peixinho e Thiaguinho anunciam nascimento do primeiro filho

A influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho anunciou nesta sexta-feira (19) o nascimento de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. Bento nasceu em São Paulo, na maternidade ProMatre, às 00h22.

O casal, que está junto desde 2021, compartilhou a novidade nas redes sociais. Em nota publicada no perfil de Carol, o comunicado informou que mãe e bebê passam bem e destacou a emoção de Thiaguinho com a chegada do primogênito.

A publicação também registrou a expectativa em torno do nascimento, ressaltando o carinho recebido por familiares, amigos e fãs ao longo da gestação.

Na publicação, ela escreveu: " Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!"

"Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!"

"Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família."