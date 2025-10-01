Reprodução/Instagram/@carolpeixinho Carol Peixinho e Thiaguinho

Carol Peixinho encantou seus seguidores na última segunda-feira (29) ao compartilhar uma nova foto de seu filho Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. Nos Stories do Instagram, a ex-BBB mostrou o pezinho do bebê aproveitando seu primeiro banho de sol.

Desde que se tornou mãe, Carol vem compartilhando com o público toda a sua experiência e como tem sido a adaptação com a chegada do bebê, explicando sobre a alimentação, a decoração da casa e os desafios de criar uma criança.

"Bento é a coisa mais linda desta vida. Estamos muito apaixonados, cada dia mais. Ele é muito fofo, muito tranquilo. É uma bênção (…) Com ele, nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito", disse a famosa nas redes sociais.





Nascimento de Bento

A influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho anunciou, na sexta-feira, 19 de setembro, o nascimento de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. Bento nasceu em São Paulo, na maternidade Pro Matre, às 00h22.

O casal, que está junto desde 2021, compartilhou a novidade nas redes sociais. Em nota publicada no perfil de Carol, o comunicado informou que mãe e bebê passam bem e destacou a emoção de Thiaguinho com a chegada do primogênito.

A publicação também registrou a expectativa em torno do nascimento, ressaltando o carinho recebido por familiares, amigos e fãs ao longo da gestação.

Na publicação, ela escreveu: "Oi, gente! Cheguei! Sou eu, BENTO! Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade!"

"Fui muito esperado e já recebi tanto carinho… Presentes, mensagens, abraços cheios de energia boa… Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar! Estou começando minha vida cercado de amor, bênçãos e sorrisos, e mal posso esperar para conhecer cada um que torceu por mim!", finalizaram.

"Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Me desejem energias positivas! Com muito amor, Bento e Família", disseram.