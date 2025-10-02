Reprodução/Instagram Alerta de tsunami assusta família de Yudi Tamashiro no Japão

O apresentador Yudi Tamashiro, de 33 anos, anunciou que vai dar aulas de evangelismo cristão nos Estados Unidos. Conhecido por comandar o Bom Dia & Companhia, do SBT, ele assume agora um papel acadêmico voltado à fé.

Em entrevista ao portal LeoDias, Yudi afirmou que a mudança tem como objetivo compartilhar conhecimento e ampliar a representatividade brasileira fora do país.

" É uma oportunidade incrível poder levar nosso conhecimento e vivência para outro país e contribuir com a formação de novos talentos. Acredito que compartilhar experiências e valores pode transformar vidas e ampliar horizontes ", disse o influenciador.

O curso liderado por Yudi não ficará restrito a conteúdos bíblicos. O programa também terá disciplinas de liderança cristã e empreendedorismo.

O influenciador relatou que essa virada representa um recomeço. Em desabafo nas redes sociais, explicou a decisão: " Esses dias mandaram uma mensagem para o meu tio, que mora lá no Japão, perguntando se eu tinha quebrado ou tinha desistido de dar certo aqui no Brasil. E a verdade é que sim, eu desisti. Desisti da vida que eu tinha, desisti de ser fraco, desisti de ganhar dinheiro sem ter paz, desisti de trabalhar para os outros, para agradar pessoas e correr atrás de um sonho que não era meu, e desisti de tudo aquilo que me distanciava do meu chamado. "

Nos últimos meses, Yudi também realizou mudanças financeiras e pessoais. Ele colocou à venda a mansão de R$ 6 milhões em Alphaville, São Paulo, além de um apartamento avaliado em R$ 1,3 milhão e outros bens. Carro e pertences pessoais também foram disponibilizados em bazar online.

O apresentador defendeu que a escolha não representa fracasso, mas coragem. Para ele, deixar o entretenimento e os bens materiais para assumir uma vida guiada pela fé é parte de um chamado espiritual.