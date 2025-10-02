Reprodução/ Instagram @mireella @sthefanematos MC Mirella e Sthe Matos

A polêmica envolvendo Mirella, Dynho e Sthe Matos ganhou um novo desdobramento nesta quinta-feira (2). A cantora se pronunciou após a retratação pública de Sthe sobre a aproximação que teve com Dynho em "A Fazenda 13".

"Sempre te admirei e tive carinho por você. Inclusive, incentivei-o a ter uma amizade com você antes de ele entrar no confinamento. Mantínhamos conversas no direct, não muitas, mas tivemos, e, claro, te perdoo de todo coração. Esperei muito por isso. Acredito que o ser humano erra bastante, mas é nobre reconhecer nossos erros, e admiro sua atitude", começou Mirella.





"Na época, houve muita tristeza e raiva de ambos os lados, e entendo o seu. Mas hoje te digo, de todo coração, que está perdoada. Fiquei feliz pela sua mensagem. Estou em viagem, ocupada no aeroporto com criança e malas, mas assim que chegar em casa vou te responder com calma. Obrigada", acrescentou.

Antes disso, Sthe tinha vindo a público se retratar. A polêmica, iniciada em 2021, foi reacesa por Mirella nesta semana, quando a funkeira disse no "De Frente com a Blogueirinha" que nunca havia recebido um pedido de desculpas de Matos.

"'A Fazenda' foi uma fase terrível na minha vida, onde desencadeou várias coisas. Naquele momento, eu só queria sumir, não queria falar daquele assunto, eu sentia muita culpa, sentia muita vergonha", disse Sthe após a repercussão do caso.

"Eu acho muito importante a gente reconhecer os erros e pedir perdão. Do fundo do meu coração, quero te pedir desculpas por tudo o que lhe causei, por ter feito parte de um momento ruim da sua vida. Para mim também foi um dos piores momentos da minha vida", completou Matos.

Relembre

Durante o confinamento, em 2021, Sthe e Dynho criaram um vínculo mais próximo, o que acabou gerando consequências fora do reality. A relação teria ultrapassado os limites da amizade, segundo os companheiros deles fora do programa. Na época, Mirella se separou de Dynho. Já Victor Igoh terminou o noivado com Sthe.