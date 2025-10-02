Instagram/RecordTV Duda, Renata ou Walério? Quem sai da "A Fazenda 17"

Duda Wendling, Renata Muller e Walério Araújo disputam a segunda Roça de A Fazenda 17. A eliminação acontece na noite desta quinta-feira (2), ao vivo na Record.





A movimentação na votação ganhou força após uma rachadura no grupo rival. Fernando Sampaio discutiu com Maria Caporusso e Nizam, expondo que a união entre os peões não era tão sólida quanto se imaginava.

Rayane vira Fazendeira e treta por comida agita madrugada

A noite de quarta-feira (1º) foi de virada no jogo. Rayane Figliuzzi venceu a Prova do Fazendeiro, escapou da Roça e conquistou o chapéu da semana. O resultado garantiu poder estratégico e também gerou comemoração entre os aliados, com direito a festa na piscina. Nizam chegou a dizer que Belo ficaria feliz com a vitória da namorada.

A madrugada, porém, foi marcada por uma grande confusão envolvendo comida escondida na despensa. Integrantes do Grupo Total encontraram pães, bananas, laranjas, manteiga e até leite condensado guardados em locais inusitados. " Aqui atrás tava banana, o pão tava ali atrás do cesto ", relatou Matheus.

A descoberta revoltou Carol Lekker, que disparou contra os rivais: " Não vai esconder não que isso aqui não tem nome de ninguém. Várias comidas escondidas! ".

Matheus reforçou a indignação lembrando que o grupo dizia não ter leite condensado, mas havia cinco latas guardadas.

Fernando assumiu ter guardado nove pães, mas negou ligação com os outros alimentos. O ator justificou que estava com Michelle Barros quando alguns itens foram escondidos. " Isso aqui tá tão louco, que pode ter sido qualquer pessoa que escondeu para causar uma confusão ", defendeu-se.

Além da treta da comida, Carol também expôs um plano que mexeu com o jogo. Ela revelou que Nizam teria articulado votos contra Fernando. " Engraçado que as próprias pessoas que você tá defendendo, se juntaram na Roça para que todos votem em você ", afirmou a Miss Bumbum.

A revelação deixou Fernando surpreso. Ele rebateu dizendo que o público não gosta desse tipo de jogada e ainda mostrou confiança. O ator garantiu que vai vencer o programa: " Eu vou longe aqui, eu vou ganhar aqui! Pode ter certeza ".

Carol tentou alertar o colega de confinamento. A modelo disse acreditar que ele poderia ser eliminado em uma Roça contra Tamires Assis , lembrando que os dois já tiveram embates fortes. Fernando, no entanto, insistiu que o público não apoiaria a rival.