Reprodução/Internet Ana Castela será apresentadora do Bom dia & Cia em edição especial no SBT

O SBT anunciou nesta terça-feira (30) a cantora Ana Castela como uma das apresentadoras do Bom dia & Cia – Especial Semana da Criança. A emissora terá uma programação entre os dias 6 e 12 de outubro para comemorar a data, que marcará o retorno do aguardado sorteio do videogame PlayStation, um prêmio clássico da atração.

Nostalgia

A participação de, marcada para a terça-feira (7), ocorre pouco tempo após a cantora ser a voz da música de abertura de A Caverna Encantada. A novela infantil registrou baixos índices de audiência e é considerada um fracasso que impactou negativamente o setor de dramaturgia da emissora fundada por Silvio Santos (1930-2024), levando a uma reestruturação.

O especial do Bom dia & Cia apostará na nostalgia ao resgatar o sorteio do PlayStation 5, prêmio que marcou gerações de telespectadores e imortalizou o bordão “PlayStation, PlayStation, PlayStation!” na roleta de prêmios do programa. A atração ganhará um novo cenário temático, desenvolvido exclusivamente para a semana comemorativa.

Além de Ana Castela, outros artistas comandarão o matinal do: Patati Patatá na segunda (6), Gato Galáctico na quarta (8), Maria Clara e JP na quinta (9), Natan Por Aí na sexta (10), Silvia Abravanel no sábado (11) e as personagens Emília e Narizinho, da série O Picapau Amarelo, produção do streaming +SBT, no domingo (12).

O especial será exibido de segunda a sexta, das 8h30 às 9h30. No sábado, a atração terá uma duração maior, das 6h45 às 11h, e no domingo será transmitida pela manhã, com horário a ser confirmado pela emissora. A partir de 13 de outubro, oretoma sua programação habitual com o Bom dia & Cia apresentado por Patati Patatá.