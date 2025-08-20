Reprodução/Instagram Alerta de tsunami assusta família de Yudi Tamashiro no Japão

Yudi Tamashiro, de 33 anos, colocou à venda por R$ 6 milhões uma mansão em Alphaville, São Paulo. O imóvel, que será entregue no modelo porteira fechada, com móveis e decoração inclusos, tem 498 metros quadrados de terreno e 364 metros de área construída. A venda ocorre em meio à mudança planejada para o Japão, prevista para novembro, onde Yudi viverá com a esposa, Mila Braga, e o filho, Davi, de três meses.

A casa anunciada tem três suítes, sala de estar e jantar, cinema e piscina. O espaço externo conta com fogo de chão, além de closet e camarim. A decoração segue tons neutros e usa materiais nobres como madeira e rochas naturais.

O casal também informou que fará um bazar com objetos que não serão levados. “ Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas ”, disse Mila.

Yudi explicou que transportar pertences em contêiner não compensa. “ É mais fácil do que pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro ”, explicou.

Em entrevista anterior, o apresentador já havia falado sobre os planos da família. “ Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro ”, afirmou.

Yudi também compartilhou que sempre sonhou em viver no Japão. “ Meu sonho sempre foi ir para lá, viver e criar o meu filho. Essa era uma das coisas que eu tinha no meu coração e agora vou realizar ”, disse.

Para ele, a fé foi decisiva nos momentos difíceis. “ Foi na dificuldade que eu me agarrei em Deus e comecei a me desprender das falsas amizades e falsos aplausos. Fui tratando dentro de mim a ponto de me sentir seguro e encontrar uma missão na minha vida .”