Reprodução: Instagram/@yuditamashiro Yudi Tamashiro, Mila e Bento

O apresentador e cantor Yudi Tamashiro, de 33 anos, anunciou que vai deixar o Brasil para morar no Japão ainda em 2025. A mudança está prevista para novembro e inclui a esposa, Mila Braga, e o filho, Davi Yudi. O objetivo, segundo ele, é buscar novos desafios e “ começar do zero ” no país asiático.

A revelação foi feita durante gravação do programa The Noite com Danilo Gentili . No bate-papo, Yudi contou que aguarda a conclusão da documentação para a mudança e que o plano envolve um trabalho missionário.

“ Poucas pessoas sabem, mas nós vamos largar tudo aqui e morar no Japão, começar do zero. Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro. Estamos tirando o visto agora e o nosso plano é ir a partir de novembro, se der tudo certo ”, afirmou.

Yudi explicou que viver no Japão sempre esteve entre seus maiores sonhos. “ Meu sonho sempre foi ir para lá, viver e criar o meu filho. Essa era uma das coisas que eu tinha no meu coração e agora vou realizar ”, disse.

Na entrevista, ele também relembrou dificuldades enfrentadas nos últimos anos, como a morte do pai em decorrência da covid-19 e problemas financeiros provocados por vícios.

O artista relatou que a fé foi determinante para superar os desafios. “ Foi na dificuldade que eu me agarrei em Deus e comecei a me desprender das falsas amizades e falsos aplausos. Fui tratando dentro de mim a ponto de me sentir seguro e encontrar uma missão na minha vida .”

A trajetória do casal também foi lembrada. Yudi e Mila começaram a namorar aos 15 anos e ficaram juntos por seis anos, chegando a ficar noivos. Após uma separação de oito anos, retomaram o relacionamento em 2021 e se casaram no ano seguinte.

A mudança para o Japão será, segundo ele, a oportunidade de unir propósito espiritual, qualidade de vida e realização pessoal.