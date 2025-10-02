Reprodução/Instagram/@augustoknascimento Filho de Milton Nascimento fala sobre doençaç do pai

O filho do cantor Milton Nascimento, Augusto Kesrouani Nascimento, contou em suas redes sociais como foi o processo de descobrimento da doença do pai. O músico foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), uma doença incurável.



"No final do ano passado, comecei a notar alguns comportamentos diferentes do meu pai, mas nada que fosse alarmante", iniciou.

O rapaz, no entanto, aponta que, mesmo com o diagnóstico, leva uma vida normal ao lado do patriarca.





"De lá para cá, fomos levando a vida normalmente, ainda que com uma preocupação sempre existente, mas com ele recebendo inúmeras homenagens, sendo ovacionado, vibrando, cantando, sendo tema de desfile no carnaval, e por aí vai", ressaltou.

"Com o tempo, as alterações foram se acentuando. O Parkinson, diagnosticado em 2022, avançando, e as pequenas atividades do dia a dia sofrendo impacto", continuou.

O empresário relatou sobre as experiências que viveu ao lado de Nascimento nas viagens pelo mundo. Ele enfatiza que não imaginava que seria uma despedida dos grandes passeios pelo planeta.

"Em maio, decidi fazer uma viagem de motorhome com ele. Rodamos aproximadamente 4.000 km, eu dirigia com ele sempre ao meu lado de copiloto e escolhendo as músicas - tal qual sempre fizemos em nossas boas viagens pelo mundo. De alguma forma, eu sabia que aquela viagem seria uma despedida desses momentos", reiterou.

"Dentro das limitações dele, nos divertimos muito e, quando voltamos, ele só dizia que havia sido a melhor viagem da vida dele", disse.

"Poucos dias depois da volta, gravamos juntos uma campanha de Dia dos Pais e, no dia seguinte, ele olhou para mim e disse: ontem foi foda, né?! Como o belo coruja que é, sempre exaltando todos os momentos e realizações que tínhamos conjuntamente", continuou.

Entretanto, Augusto detalhou que precisou voltar da capital do Piauí, pois Milton não estava bem de saúde.

"Uma semana depois, eu estava em Teresina a trabalho, e tive que voltar correndo, pois ele não estava legal e precisou ir ao hospital. Era uma desidratação, já fruto da dificuldade que ele vem tendo de se hidratar e alimentar", disse.

O jovem contou que, a partir daquele momento, tem vivido altos e baixos com o Nascimento:

"Dali para frente, entramos em uma montanha-russa, e absolutamente tudo mudou de forma extremamente rápida: veio, então, o duro diagnóstico de demência", frisou.

O filho de Milton encerra seu relato nas redes sociais pedindo empatia e respeito neste momento delicado.

"Peço respeito e compaixão de todos nesse momento tão delicado.

Eu te amo e sempre amarei, paizinho", finalizou.