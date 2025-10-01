Reprodução/ Instagram @simonemendes Simone Mendes faz alerta sobre golpe com nome dela e de Kaká

Simone Mendes, de 41 anos, usou as redes sociais na terça-feira (30) para anunciar aos fãs que tanto ela quanto o marido, o empresário Kaká Diniz, estão tendo o nome usado para aplicação de golpes em Fortaleza, no Ceará.



Em meio ao processo recuperação de uma gastroenterite, que inclusive a fez ser internada nos últimos dias, a irmã de Simaria veio a público se pronunciar, com o semblante abatido.





"Estou aqui me recuperando ainda, mas vim aqui falar com a turma de Fortaleza. Tem uma moça, chamada Paula Lima, não conheço e não sei de onde vem, mas está usando o meu nome e o do meu esposo para dar golpes", começou ela.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 40 milhões de seguidores, a cantora e compositora ainda afirmou que as falcatruas tinham como alvos produtores de eventos do estado do Ceará, na região nordeste do Brasil.

"Por exemplo, ela [Paula Lima] liga para uma moça que faz doce, diz que precisa do doce para fazer degustação em um evento para mim [Simone Mendes]. Algumas pessoas que me conhecem, me ligaram para saber se isso procede", destacou.

"Enfim, cuidado, turma, não caiam nesse golpe. Se eu tiver que fazer alguma festa em Fortaleza, no Ceará, vai ser algum cerimonial de nome, de peso, de responsabilidade. Está certo? Só dando esse toque", concluiu a ex-técnica do "The Voice Brasil".

Saiba mais

Além de Simone, Kaká Diniz também foi hospitalizado recentemente. Kaká precisou ir ao hospital por uma situação bem diferente. O empresário acabou lesionando o tornozelo direito e precisou ser avaliado por um profissional.

Reprodução Instagram @kakadiniz Kaká Diniz lesiona tornozelo



