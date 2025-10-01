Reprodução/Instagram/@nandocunha10 Nando Cunha desabafa sobre momento difícil





































*Alerta de gatilho: este texto contém informações sensíveis. Caso você se identifique com o relato ou conhece alguém que esteja enfrentando uma situação semelhante, procure ajuda. O telefone do Centro de Valorização da Vida (CVV) é 188.

O ator Nando Cunha deixou a peça "O Dia em que Raptaram o Papa" há três meses para cuidar da vida pessoal e da saúde mental. No final de 2024, o artista ficou sem trabalho por falta de convites e, após o término de seu relacionamento com a modelista Savalla Ferreira, sentiu-se sozinho, com um sentimento de abandono e sem dinheiro. Sua salvação veio por meio do filho Davi, de 13 anos.

"Se não fosse o meu filho, eu teria feito uma besteira. Ele me deu forças para continuar. Só consegui sobreviver porque eu tinha dinheiro guardado. Mas ele foi acabando e eu comecei a entrar em parafuso", contou o artista.

Nando falou sobre como era sua relação com Savalla:

"Era uma relação tranquila, entre duas pessoas maduras. Ela tinha 43 anos, e eu, 58. E o fim aconteceu de uma maneira muito ruim, eu fiquei sem acreditar. Ela fez a escolha dela", disse.





O ator também relatou como foi difícil deixar um projeto em andamento:

"Não tenho dinheiro para dar pausa na carreira. Eu estava passando por um momento pessoal bem ruim, que culminou em uma depressão. Pedi um tempo à diretora e saí do espetáculo. Eu chegava triste. Teve um dia que esqueci de entrar em cena. Não queria contaminar o camarim com tanto baixo-astral. Preferi emitir um comunicado para que a minha narrativa não fosse atropelada. Não houve brigas ou desentendimento. Se ela não autorizasse, eu teria que ficar, mas ela entendeu a minha situação", disse à Coluna Play.

Ele reitera que o jogo virou. Após rodar recentemente o filme Ataque ao Metrô, com Marcelo Serrado e Mel Maia, o ator se prepara agora para protagonizar um longa em Brasília, onde interpretará um goleiro.

Nando chegou a desabafar sobre o término

Nando Cunha, conhecido por papéis em novelas como Salve Jorge, Bom Sucesso e Travessia, falou em fevereiro sobre o término de seu relacionamento de um ano e três meses. O famoso contou, na época, que foi pego de surpresa.

"Estava vivendo uma tristeza profunda por conta de um relacionamento que acabou. A pessoa que estava comigo cansou. Era um relacionamento que eu apostava tudo. Sou um homem preto, de 58 anos, não sou um padrão de beleza, já não sou novinho. Nunca sei se a pessoa está comigo porque quer estar com o Fernando ou quer ficar com Nando Cunha, ator, conhecido", disse.

Por muitas vezes me culpei pelo fim do relacionamento, por tantos estereótipos imputados a mim e a nós, pretos", desabafou, naquele momento.