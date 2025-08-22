Reprodução: YouTube/Dia TV Paola Carosella e Blogueirinha apagam vídeos após polêmica

Paola Carosella , 52 anos, e a influenciadora Blogueirinha, 31, apagaram das redes sociais todos os cortes e vídeos da entrevista concedida pela chef ao programa De Frente com Blogueirinha, exibido na última semana.

Além da remoção do conteúdo, as duas deixaram de se seguir no Instagram, o que reforçou rumores de um possível desentendimento após a repercussão do conteúdo.





A conversa viralizou na internet, principalmente, por conta de uma pergunta direta feita por Blogueirinha sobre um possível romance entre Paola e o também chef Henrique Fogaça, com quem ela trabalhou por anos no MasterChef Brasil.

O trecho que repercutiu foi justamente a resposta irônica de Paola, dizendo que “é bonito as pessoas imaginarem dois corpos bonitos” e que isso alimenta a fantasia do público. A fala causou diversos comentários.

Diante da situação, Paola decidiu se manifestar em seu perfil no Instagram para esclarecer os boatos. Ela negou qualquer envolvimento com Fogaça e afirmou que os dois nunca tiveram um relacionamento.

"Mas não tem nem teve um caso nunca, não, minha gente" , escreveu ela, na tentativa de encerrar os rumores.

Os cortes da entrevista que estavam disponíveis nas redes tanto de Blogueirinha quanto de Paola foram apagados.

O material completo, no entanto, continua disponível no canal da influenciadora no YouTube. Até o momento, nenhuma das duas comentou o motivo da exclusão dos conteúdos ou se houve algum atrito por trás da decisão.

A entrevista

Após rumores que Paola Carosella e Henrique Fogaça teriam vivido um romance, a Blogueirinha perguntou sobre o tema com a apresentadora que foi enfática.

"O 'Farossela' vem desde 2014. Eu vi ele agora, dois meses atrás, quando a gente gravou nesse dia e depois acho que a última vez foi em alguma festa que a gente se cruzou, algum aniversário, alguma coisa dessa" , disse Paola.

"Deixa o povo imaginar, que coisa mais linda, você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos. Tem que alimentar a fantasia das pessoas porque é muita, a gente precisa" , continuou.

No entanto, Paola Carosella relembra onde conheceu o chef Henrique Fogaça, além dos comentários que ambos haviam tido um ship.

"Um dos primeiros lugares que o Fogaça trabalhou foi comigo, no mesmo restaurante. Ele veio fazer estágio comigo. Quando a gente começou a fazer o MasterChef, eu casada com Jason, meu ex-marido e ele tinha sua mulher. Eu saparei, ele também, ele casou de novo e comecei a namorar também" , revelou.

Porém, a chef deixou claro que o que existe entre os dois é somente amizade e reforçou, inclusive, que não daria certo, sem apresentar os motivos.