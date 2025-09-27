Instagram Rico Melquiades faz harmonização e é barrado em aeroporto de Dubai

Rico Melquiades, de 34 anos, foi barrado pela imigração no aeroporto de Dubai neste sábado (27). O influenciador foi parado por estar com o rosto diferente da foto registrada no passaporte. O caso aconteceu dois dias após ele exibir nas redes sociais os resultados da nova harmonização facial.

No Instagram, o influenciador explicou que os agentes questionaram se ele era realmente a mesma pessoa do documento.

“ Galera, cheguei em Dubai agora, mas fui parado na imigração, eles estão alegando que eu não sou a mesma pessoa do passaporte ”, afirmou.

Transformações estéticas e autoestima

O ganhador da "A Fazenda 13" já havia comentado em entrevista à revista Quem que os procedimentos no rosto começaram após anos de críticas na internet. Ele disse que lidava com comentários que afetavam diretamente sua confiança.

“ Eu sempre tive a autoestima muito baixa, e determinados comentários me magoavam muito. Sempre fui tachado como feio e isso estava me afundando cada vez mais, mexeu ainda mais com minha cabeça ”, declarou.

As mudanças, segundo Rico, foram uma forma de enfrentar o peso das ofensas virtuais.

“ Foi quando decidi mudar completamente minha aparência, pois não estava mais aguentando ser motivos de piadas e comentários maldosos ”, completou.