Reprodução/Internet Ana Paula Renault é substituída no Melhor da Tarde e Band esclarece motivo

Ana Paula Renault fez duras críticas à Band nesta quarta-feira (1º) após virar alvo de piadas no programa “ Melhor da Tarde ”, exibido na última terça (30). A ex-BBB disse ter sido “ usada e enganada ” pela emissora e lembrou que deixou a atração de Leo Dias por não receber salário.

A questão não é durar uma semana, a questão é trabalhar de graça e ser usada e enganada desde o princípio. Talvez o gatinho sentado aí não saiba, mas estranho as risadas dos outros colegas que viveram, e estão vivendo, a ‘construção’ desse novo programa. Devem estar, TODOS, com… https://t.co/v8CFiXdxrg — Ana Paula Renault (@anapaularenault) October 1, 2025

A declaração foi publicada no X, antigo Twitter, onde a apresentadora resgatou a polêmica com a Band. Ela afirmou que trabalhou sem contrato e que só retornaria à TV mediante acordo formal.

“ A questão não é durar uma semana, a questão é trabalhar de graça e ser usada e enganada desde o princípio ”, escreveu.

O comentário surgiu após a fala de Thiago Pasqualotto no palco do programa. Ele disse que as “ gatinhas que duraram uma semana ”, em referência a Ana Paula e Fernanda Bande, deveriam voltar ao “ BBB 26 ”. A brincadeira arrancou risos de Leo Dias e Pâmela, o que aumentou a indignação da ex-participante do reality.

Revolta com a emissora

Ana Paula disse que estranhou a reação dos colegas e insinuou privilégios nos bastidores.

“ Talvez o gatinho sentado aí não saiba, mas estranho as risadas dos outros colegas que viveram, e estão vivendo, a ‘construção’ desse novo programa. Devem estar, TODOS, com estabilidade e ganhando 200k ”, disparou.

A ex-BBB explicou que deixou a atração por falta de pagamento. Segundo ela, a Band não ofereceu um contrato e a situação a fez se sentir enganada.

Pasqualotto respondeu à provocação em tom conciliador. O apresentador disse que sempre se comunica com humor e que não teve intenção de ofender.

“ Ana, você me conhece, já desenvolvemos um trabalho juntos, você sabe como me comunico. É sempre levado pro humor e minha torcida por você e pela Fernanda é real ”, afirmou.

Ele também tentou retomar o diálogo com a ex-colega fora das redes. “ Vou te ligar (se não quiser atender, tudo bem tb) rsrs ”, escreveu em resposta pública.

O iG Gente entrou em contato com a emissora para esclarecer as declarações da apresentadora, mas não obteve retorno até o momento.