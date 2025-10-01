Ana Paula Renault fez duras críticas à Band nesta quarta-feira (1º) após virar alvo de piadas no programa “ Melhor da Tarde ”, exibido na última terça (30). A ex-BBB disse ter sido “ usada e enganada ” pela emissora e lembrou que deixou a atração de Leo Dias por não receber salário.
A declaração foi publicada no X, antigo Twitter, onde a apresentadora resgatou a polêmica com a Band. Ela afirmou que trabalhou sem contrato e que só retornaria à TV mediante acordo formal.
“ A questão não é durar uma semana, a questão é trabalhar de graça e ser usada e enganada desde o princípio ”, escreveu.
O comentário surgiu após a fala de Thiago Pasqualotto no palco do programa. Ele disse que as “ gatinhas que duraram uma semana ”, em referência a Ana Paula e Fernanda Bande, deveriam voltar ao “ BBB 26 ”. A brincadeira arrancou risos de Leo Dias e Pâmela, o que aumentou a indignação da ex-participante do reality.
Revolta com a emissora
Ana Paula disse que estranhou a reação dos colegas e insinuou privilégios nos bastidores.
“ Talvez o gatinho sentado aí não saiba, mas estranho as risadas dos outros colegas que viveram, e estão vivendo, a ‘construção’ desse novo programa. Devem estar, TODOS, com estabilidade e ganhando 200k ”, disparou.
A ex-BBB explicou que deixou a atração por falta de pagamento. Segundo ela, a Band não ofereceu um contrato e a situação a fez se sentir enganada.
Pasqualotto respondeu à provocação em tom conciliador. O apresentador disse que sempre se comunica com humor e que não teve intenção de ofender.
“ Ana, você me conhece, já desenvolvemos um trabalho juntos, você sabe como me comunico. É sempre levado pro humor e minha torcida por você e pela Fernanda é real ”, afirmou.
Ele também tentou retomar o diálogo com a ex-colega fora das redes. “ Vou te ligar (se não quiser atender, tudo bem tb) rsrs ”, escreveu em resposta pública.
O iG Gente entrou em contato com a emissora para esclarecer as declarações da apresentadora, mas não obteve retorno até o momento.