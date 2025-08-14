Reprodução/Internet Band contrata Ana Paula Renault e Fernanda Bande para o Melhor da Tarde

O Melhor da Tarde, programa vespertino da Band, estreia uma nova fase na próxima segunda-feira (18). A atração será comandada por Leo Dias ao lado de Pâmela Lucciolla e JP Vergueiro e contará com dois reforços: as ex-BBBs Ana Paula Renault e Fernanda Bande.

As duas participaram, na última quarta-feira (13), da gravação do primeiro piloto com o novo formato. A inclusão das ex-participantes do Big Brother Brasil foi uma sugestão de Leo Dias, que assumiu recentemente a apresentação do programa.

Uma segunda gravação do Melhor da Tarde, desta vez com plateia, ocorreu nesta quinta-feira (14) para avaliar a interação com o público e ajustar a sintonia entre os apresentadores. A informação é de Carla Bittencourt.



Nova fase

A nova fase do programa da Band também contará com interações ao vivo com Craque Neto, logo após Os Donos da Bola, e com Joel Datena, do Brasil Urgente. "Vão ser passadas de bola animadas, com gente que pensa diferente de mim, o que torna tudo mais divertido", afirmou Leo Dias para a rádio BandNews FM.