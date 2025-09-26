Após a saída da Beija-Flor, Brunna Gonçalves já acertou a participação no Carnaval 2026, mas agora como musa de outra agremiação carioca. Trata-se da Grande Rio, que recebeu ainda Virginia como rainha de bateria no lugar de Paolla Oliveira.
Assista:
O comunicado veio por meio de um vídeo postado no perfil da Grande Rio no Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. A gravação se inicia com uma ligação de Milton Perácio — presidente e um dos fundadores da escola — para Ludmilla, natural de Duque de Caxias.
“Chegou a hora de você e sua família estarem com a gente. Você é daqui! E Caxias é a casa de vocês”, declarou Perácio durante a conversa. Animada, a artista respondeu: “Avisa para todo mundo que a mamãe da Zuri está chegando para conhecer nossa comunidade e brilhar muito nesse carnaval!”.
O dirigente então reforçou a recepção calorosa: “É isso mesmo, minha filha, você é de Caxias! E ela também será muito bem-vinda aqui na Grande Rio”.
Relembre
Brunna Gonçalves anunciou na quarta-feira (24) que estava encerrando a participação dela na Beija-Flor de Nilópolis, escola onde viveu momentos marcantes de sua jornada no Carnaval, incluindo a gravidez da primogênita Zuri, da relação com Ludmilla.
“Desde muito nova, vivi a escola de perto: frequentei ensaios, desfilei, cresci em Nilópolis respirando esse chão. Ser destaque sempre foi um sonho, para que eu pudesse somar para a escola com a minha arte, a dança!”, disse na ocasião.
A ex-participante do "Big Brother Brasil 2021" não detalhou a razão da saída dela, mas os bastidores foram cercados por polêmicas. A mãe de Ludmilla, por exemplo, fez um pronunciamento que viralizou na web, já que reforçou as especulações de um desligamento conturbado.
"Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! Que venha uma escola que valorize verdadeiramente a musa que você é, dedicada a fazer sempre o seu melhor! Eu te amo", disse a sogra de Bruna.