Instagram Gaby Amarantos

Gaby Amarantos, de 47 anos, chocou os seguidores no último sábado (27) após utilizar um vestido ousado no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, com o show “Erasmo Imperial”, em homenagem ao legado de Erasmo Carlos.

A cantora apostou em um look transparente todo cravejado para o show póstumo do intérprete de clássicos como "Gatinha Manhosa" e "Mesmo Que Seja Eu". No Instagram, a artista compartilhou um vídeo de "Arrume-se comigo" em que mostrou detalhes do vestido escolhido.

Na legenda da publicação, Gaby escreve: " Uma doce maravilha brilhando muito por aqui! ", fazendo referência ao nome do festival. Além do vestido cravejado, a artista apostou em um cabelo volumoso solto; uma sandália baixa e com pedras em formato de flores; e sutiã e calcinha cravejado de pedras no mesmo tom do vestido.





Show em homenagem a Erasmo Carlos

Gaby e Jota.pê participaram do festival. A apresentação foi feita em parceria com a Orquestra Imperial e reuniu grandes sucessos do Tremendão.

Em entrevista à Billboard Brasil, Jota.pê explicou como surgiu o convite.

“ A gente foi convidado pela Orquestra Imperial pra fazer esse show bonitão do ‘Erasmo Imperial’. A gente é fã demais da Orquestra e teve a possibilidade de escolher músicas para cantar. A Gabi, inclusive, compôs uma das músicas no disco de inéditas do Erasmo. Eu já cantei com a Orquestra Imperial em 2023. Foi bem bonito, teve participação de Rodrigo Alarcon, foi bem legal. Estava ansioso para fazer isso de novo e, dessa vez, com a Gaby Amarantos ”.

Durante a apresentação, os artistas celebraram a amizade e a admiração pelo ícone da música brasileira.

“ Foi muito bonito esse processo de a gente poder homenagear esse artista porque a gente é tão fã, a gente também compõe, canta, produz. Ver o legado do Erasmo, assim, dá um quentinho no coração ”, disse Gaby Amarantos.

Jota.pê, que já acumula três estatuetas do Latin Grammy, também celebrou a nova indicação na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo projeto Dominguinho, gravado com João Gomes e Mestrinho.

“ É muito bonito estar com os meus amigos no palco, é muito bonito comemorar o sucesso desse projeto. Ser indicado ao Grammy, para mim, já é a comemoração, independente de ganhar ou não, já é a comemoração de tudo de lindo que está acontecendo com a gente e da gente estar juntos ”, afirmou o cantor.